Frank Sanders opgenomen op IC na verlamming

Inmiddels gaat het weer stukken beter met Sanders, maar volledig hersteld is hij nog niet. Zo meldt Shownieuws. Frank werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen toen hij uit het niets verlamd leek te zijn. Ook zijn zuurstofgehalte bleek ontoereikend. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat hij het coronavirus had.

Sanders laat aan het programma weten te makkelijk over het virus te hebben gedacht en hoopt dat hij met zijn verhaal andere mensen kan waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van de ziekte.