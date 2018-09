Gospelzanger George Beverly Shea overleden

Dat hebben Amerikaans media woensdag gemeld.

De in Canada geboren Shea wordt beschouwd als de eerste grote ster in de gospelmuziek. Dat heeft hij te danken aan zijn samenwerking met evangelist Billy Graham. Hij trad op in het voorprogramma van de grote evangelisatiecampagnes van Graham, die ook in Nederland verscheidene keren werden gehouden. Shea bracht de menigte in de juiste stemming om naar de bevlogen preken van de nu 94-jarige Graham te luisteren.

Volgens het Guinness Book of Records is er geen zanger in de wereld die zo veel mensen heeft toegezongen. Hun aantal wordt op 220 miljoen geschat. Shea heeft ook meer dan 70 platen gemaakt