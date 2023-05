Fans overtuigd dat Richard Madden nieuwe James Bond wordt

Tucci en Madden, die samen in de serie Citadel spelen, delen een video waarin beiden een Martini drinken, het favoriete drankje van Bond. Vervolgens vraagt Tucci aan Madden: „Hoe is de jouwe?” Daarop antwoordt hij: „Heerlijk.”

Veel fans zijn ervan overtuigd dat dit een hint is, laten zij online weten. Zo zijn reacties als „Daar ga je, de nieuwe James Bond” te lezen onder de video.

De laatste Bond-film tot nu toe, No time to die, was in 2021 in de bioscopen te zien met Daniel Craig in de hoofdrol. Craig was de zesde acteur sinds 1962 die de rol van Bond invulde in de officiële filmreeks.