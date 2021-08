Britt Dekker elfde op NK Dressuur: ’Geweldige ervaring’

„Apetrots op George. Het was geweldig om hier te mogen rijden. Wat een ervaring, we hebben heel erg genoten”, schrijft Britt bij een filmpje van haar en George in actie. „Hij was zooo lief, ik ben zo blij dat we dit samen hebben mogen meemaken, het NK!”

Wat rest is een welverdiende vakantie voor George. „Bestemming: de wei”, grapt Britt. Zelf gaat de presentatrice verder met het maken van haar paardenfilm Silverstar, die in 2022 in de bioscoop moet verschijnen, en de opnames van een nieuw seizoen van het tv-programma Wie van de 3.