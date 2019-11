ZIEN: Jason Derülo heeft gigantische anaconda in zijn onderbroek

De 30-jarige zanger poseerde voor een fotoshoot in zijn ondergoed op een locatie in het regenwoud. Eén van zijn volgers vraagt zich af wat voor ’beest’ Jason in zijn onderbroek heeft zitten. „Een anaconda”, reageert de ondeugende zanger.

„Niet liegen, maar heb je ingezoomd?”, vraagt Jason aan zijn fans. Zij geven aan dat inzoomen niet nodig is om de ’anaconda’ goed te kunnen bestuderen. „Al die centimeters. Jouw nieuwe naam is Jason DeRULER (Engels voor liniaal, red.)”, schrijft een volger.

Jason en zijn anaconda. Ⓒ Hollandse Hoogte

De grootste anaconda ooit had een lengte van maar liefst tien meter. Vermoedelijk is Jasons versie van een iets kleiner formaat.