Premium Het beste van De Telegraaf

Uit nood geboren succesverhaal Vijf cruciale momenten in de historie van Hart van Nederland

Door Jef Willemsen Kopieer naar clipboard

Gallyon van Vessem en Milika Peterzon presenteerden in 1995 samen de allereerste Hart van Nederland. Ⓒ ANP/HH

SBS 6 lanceerde in de zomer van 1995 een nieuwsrubriek die eigenlijk uit nood geboren was. Een kleine 28 jaar en 10.000 uitzendingen later is Hart van Nederland uitgegroeid tot een begrip in medialand.