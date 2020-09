Dan Karaty: choreografie van zijn leven zit vol TEGENSLAGEN

Ⓒ Getty Images

Maandag werd het nieuws bekend: Dan Karaty is opgenomen in het ziekenhuis. Wat er precies met hem is, blijft nog de vraag, maar het lijkt ernstig. Het is de zoveelste tegenslag van het jurylid bij vele dansprogramma’s en talentenjachten. Daarvoor verzorgde de Amerikaan jarenlang de danspassen van de sterren. Maar of Dan Karaty nou zelf door het leven danst? Tegenslag op tegenslag bepaalt de choreografie van zijn leven.