Slagter stelt fans gerust: Mooiste Treinreizen niet verdwenen

Slagter laat aan BuzzE weten dat de rest van de reeks niet is geschrapt, maar „later deze zomer” te zien zal zijn. „Het is een programma voor de fijnproever. Veel mensen vonden het fantastisch, sommige mensen vonden het niets. Maar wij denken dat de andere afleveringen beter tot hun recht komen als ze niet drie dagen achter elkaar worden uitgezonden.”

Max Mooiste Treinreizen bestaat uit beelden die gefilmd zijn door het raam van een rijdende trein in real time. De eerste uitzending werd de rit van Almere naar Zwolle getoond, die drie kwartier duurt. Op sociale media én in het callcenter van Max leidde het programma tot veel reacties. „Sommige mensen konden er niets mee, zij misten de muziek en de voice-over”, lacht Slagter. „Maar andere kijkers hebben genoten en stelden dat zij hun gedachten heerlijk konden laten gaan bij de meditatieve beelden.”

Acceptabel prijskaartje

Het programma trok in de namiddag 363.000 kijkers en had een marktaandeel van 20 procent. Slagter beklemtoont dat het een experimentele show is. „Ik vond het een leuk idee, een jonge cameraman was enthousiast, er hing een zeer acceptabel prijskaartje aan. Ik ben ontzettend blij met het resultaat.”

De Max-baas en producent Dutch Angle TV kunnen nog niet zeggen wanneer de andere twee delen te zien zijn. In deze afleveringen worden de routes Vlissingen-Bergen op Zoom en Leeuwarden-Zwolle gefilmd.

Dutch Angle TV laat weten nog zeker twee andere afleveringen te hebben liggen, mocht de NPO interesse hebben in een langere reeks. „Ik denk dat het ook geweldige televisie kan opleveren om deze routes nog een keer in de herfst of winter te draaien, als het landschap totaal anders is dan in de zomer”, aldus een woordvoerder.