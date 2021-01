Robbie Williams tijdens vakantie in quarantaine na coronabesmetting

De 46-jarige zanger is op vakantie op het Caraïbische eiland St. Barths met zijn vrouw Ayda Field en vier kinderen. Door zijn coronabesmetting heeft de familie de vakantie op het eiland verlengd. In hun luxueuze vakantievilla zitten ze de quarantaineperiode van veertien dagen uit.

Volgens ingewijden is Robbie ’best ziek’ van het virus. „Al is het niet de ergste plek ter wereld om in quarantaine te gaan”, aldus de bronnen over het verblijf op het Caraïbische eiland.