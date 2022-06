Ghislaine Maxwell onder zelfmoordtoezicht geplaatst

In een brief aan de rechter schreef Maxwells advocaat, Bobbi Sternheim, dat haar cliënt niet langer in staat is om zich goed voor te bereiden op haar veroordeling, aangezien ze in het Metropolitan Detention Center in isolatie is gezet vanwege het veronderstelde risico op zelfmoord, meldt Reuters.

Volgens Sternheim moet Maxwell een speciale ’zelfmoordkiel’ dragen en zijn haar kleding, tandpasta, zeep en juridische papieren afgenomen.

Uitstel

Maxwell is echter niet suïcidaal, meent Sternheim. Dat zou zaterdagochtend bevestigd zijn door een psycholoog die de socialite heeft onderzocht. „Als mevrouw Maxwell onder zelfmoordtoezicht blijft, geen inzage krijgt in juridische documenten voorafgaand aan de veroordeling, onvoldoende slaap krijgt, en onvoldoende tijd krijgt om haar advocaat te ontmoeten en te overleggen, zullen we maandag formeel om uitstel vragen.”

Maxwell had tussen 1994 en 2004 een relatie met Epstein. De misbruikmiljardair beroofde zichzelf in 2019 van het leven toen hij in de gevangenis in afwachting was van een misbruikzaak. Ook de Fransman Jean-Luc Brunel, een oud-werknemer en vermeend handlanger van Epstein, is dood aangetroffen in zijn cel. De man werd vorig jaar juni beschuldigd van verkrachting van een minderjarige.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis) of www.113.nl.