Piepklein theatertje

Er passen nipt 30 mensen in het intieme zaaltje op huiskamerformaat, dat net als het podium en de bar achterin niet breder is dan 1,94 meter. Er zijn dit weekend tijdens de Open Monumentendagen doorlopend muziekoptredens en voorstellingen te zien in het kleinste theatertje van Amsterdam.

Torpedo Theater, Amsterdam, zaterdag 14 en zondag 15 september, 10.00 tot 17.00 uur