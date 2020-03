Bond-girl besmet met corona

Kurylenko verblijft momenteel in thuisisolatie. „Koorts en vermoeidheid zijn mijn belangrijkste symptomen. Pas goed op jezelf en neem dit serieus!”, schreef ze bij een foto op Instagram. „Om mijn temperatuur te verlagen, moet ik paracetamol nemen. Dat is alles, meer kan ik niet doen. Natuurlijk neem ik nog steeds vitamines. En ik eet knoflook voor het immuunsysteem. Ik drink water en pers citroenen uit in water. Dat is alles.”

De voormalige Bond-girl is volgens The Hollywood Reporter net klaar met de opnames van haar aankomende film The Bay Of Silence. Het is nog niet duidelijk of Kurylenko anderen heeft besmet.