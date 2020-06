Radio 538-dj Igmar Felicia veroorzaakt ongeluk

„De schrik in de ogen van de fietster vlak voor de aanrijding, de klap, het geschreeuw. Ik voelde me zo schuldig dat ik eigenlijk alleen maar bezig kon zijn met de toestand van de vrouw die ik aanreed”, kijkt Igmar terug.

„Uiteindelijk moeten we allebei mee met de ambulance en blijkt de schade groter dan gedacht. Tineke heeft gebroken ribben, een gekneusde nier en scheurtje in haar lever. Ze moet zelfs op de IC blijven, ik houd het bijna niet meer van schuldgevoel en medeleven.”

Slachtofferhulp

Igmar is zelf ook behoorlijk toegetakeld. Hij heeft een diepe wond in zijn knie die gehecht moet worden en er zitten botsplinters van zijn knieschijf in de wond. Hij is er naar eigen zeggen nog wel even zoet mee. „De wond is lelijk gaan ontsteken en zal eerst goed moeten gaan helen, daarna gaan we kijken naar hoe de knie er verder uit komt.”

Het slachtoffer, Tineke, moedigde Igmar aan om het verhaal te delen op sociale media. De radiomaker wilde daar eerst eigenlijk niet aan. „Het is namelijk best een pittig verhaal en meer iets voor mezelf en Tineke. Tot ik na een week bij Tineke kom, ze is gelukkig goed herstellende en mag weer thuis zijn. (...) Ze werkt zelf bij Slachtofferhulp en verwerkt, hoe ironisch, trauma’s bij ongelukken.”