Toestand zangeres Tori Kelly kritiek na tromboseklachten

Entertainmentsite TMZ meldt dat Kelly buiten bewustzijn en in kritieke toestand werd binnengebracht op de spoedeisende hulp. Als gevolg van bloedstolsels ter hoogte van haar borst en benen zou ze ook hartklachten hebben.. Het is nog onduidelijk hoe het momenteel met haar gaat.

Kelly werd op 18-jarige leeftijd bekend door haar deelname aan talentenjacht American idol. In de jaren hiervoor was ze met name actief op YouTube. In 2019 ontving ze tot tweemaal toe een Grammy: een voor beste gospelalbum, de ander voor beste gospeluitvoering