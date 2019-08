Joe Jonas (30) viert verjaardag in James Bond-stijl

Onder anderen zijn vrouw Sophie Turner, bekend van Game of Thrones, en zijn broers Nick en Kevin waren vrijdagavond in New York bij het feest aanwezig. De jarige job Joe was in stijl gekleed, met een wit smokingjasje en een zwart strikje. Zijn vrouw Sophie droeg een lange blauwe jurk.

Binnen konden de gasten foto’s laten nemen met spullen uit de filmreeks, waaronder een nep-versie van de witte kat van James Bond-schurk Blofeld. Op Instagram is te zien dat verschillende gasten zich lieten vastleggen met een martini in de hand - hét James Bond-drankje bij uitstek.

Joe Jonas (m.) met stylist Avo Yermagyan (l.) en broer Nick Jonas. Ⓒ Instagram