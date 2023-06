Lord of the Rings-acteur Ian McKellen aanwezig bij debat over ’partygate’

Ian McKellen Ⓒ Getty Images

Superster Ian McKellen was maandagavond aanwezig bij het debat over ’partygate’ in het Britse parlement. De 84-jarige acteur, die wereldberoemd werd als Gandalf in de hitreeks The Lord of the Rings, woonde de sessie volgens The Guardian bij op de publieke tribune. Af en toe gebruikte McKellen een theaterkijker om het schouwspel beter te kunnen volgen.