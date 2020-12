’Monster Hunter’ bloedeloze slachtpartij

Milla Jovovich en Tony Jaa in ’Monster Hunter’.

Eerder verfilmde Paul W.S. Anderson al de videogames Mortal Kombat en Resident Evil. Die laatste bewerking liep zelfs uit op een 6-delige filmreeks, die vooral in Azië razend populair was en wereldwijd meer dan een miljard euro opbracht. Daarnaast hield de cineast er ook zijn vrouw Milla Jovovich aan over, die als kontenschopper van zombies heldinnenstatus verwierf. In Monster Hunter verzet de actrice haar bakens, hoewel niet al te veel.