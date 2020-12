Richie Sambora heeft geen spijt van vertrek bij Bon Jovi

„Het was geen populaire beslissing, maar ik had bijna geen keus”, zegt de 61-jarige rocker. „Ik moest veel aan mijn privé-omgeving werken. We hebben veel meegemaakt. Het was een periode van psychologisch onderhoud aan mijn gezin. Ik ben geen engel, weet je. Maar ik realiseerde me dat Ava (destijds zestien jaar, red.) mij op dat moment nodig had. Familie ging voor, dat was wat er gebeurde.”

Sambora voegde zich begin jaren tachtig bij Bon Jovi. Tot en met 2013 was hij leadgitarist, achtergrondzanger en schreef hij samen met frontman Jon Bon Jovi veel teksten van bekende nummers van de band. Tijdens de Because We Can-tournee verliet hij de band. Sambora werd vervangen door Phil X, die nu nog steeds de leadgitarist is van de band.