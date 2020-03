Ex-vriendin bokser Floyd Mayweather (40) dood aangetroffen in auto

Het is nog niet bekend hoe Harris om het leven is gekomen. De politie onderzoekt de zaak, maar denkt niet dat er boze opzet in het spel is.

Mayweather werd in 2010 beschuldigd van het aanvallen van Harris en het bedreigen van twee van hun kinderen tijdens een relationele ruzie. De bokser gaf toe dat hij zijn vriendin had mishandeld. Hij pleitte schuldig aan huiselijk geweld en zat daarvoor twee maanden in de gevangenis.

Jaren later claimde Mayweather dat Harris ten tijde van het incident drugs gebruikte, en dat dat de reden van zijn mishandeling was. Vanwege die uitspraak klaagde zij hem in 2015 aan voor smaad. Ook eiste ze 20 miljoen dollar. De zaak was nog onder de rechter.