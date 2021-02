’Kanye West keert LA definitief de rug toe’

De rapper zou het liefst op zijn ranch in de staat Wyoming willen wonen. Ook is hij in het bezit van een kerk in Atlanta waar hij graag verblijft. Realityster en onderneemster Kim Kardashian blijft vermoedelijk wonen in het huis in Los Angeles, waar de twee enkele jaren terug zestig miljoen dollar voor hebben neergelegd.

De veertigjarige Kim vroeg vorige week, na een huwelijk van zeven jaar, officieel een scheiding aan. Kanye en zij hebben samen vier kinderen: North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (1).