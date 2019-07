Jan Smit: ’Zelfs prinses Amalia zong voorzichtig mee!’

Ⓒ BSR Agency

Voor Jan Smit was de finale van het WK voetbal voor vrouwen een bijzondere gewaarwording. Terwijl de speelsters van Oranje hun zilveren medaille ophaalden, werd Jans voetbalnummer Wij zijn Nederland gedraaid in het stadion van Lyon. „Zo bijzonder”, twitterde de Volendammer daar maandag over.