Juan Carlos en Sofia sturen gezamenlijke kerstkaart

De koning-emeritus verblijft immers sinds begin augustus in Abu Dhabi en heeft met uitzondering van dochter prinses Elena - die zou volgens Spaanse media op bezoek zijn geweest - zijn familie al die tijd niet gezien. Spaanse media speculeren over een mogelijke thuiskomst voor de kerstdagen, maar het paleis en ook leden van de koninklijke familie bewaren vooralsnog het stilzwijgen. Zaterdag nog wimpelde Infanta Margarita, de zus van Juan Carlos, vragen over hem af.

De kerstkaart van koning Felipe en koningin Letizia toont dit jaar hun dochters, de prinsessen Leonor en Sofia. Die zijn in oktober gefotografeerd in het dorpje Somao. Dat kreeg toen koninklijk bezoek omdat het was uitverkozen tot beste dorp van de regio Asturië. „Moge deze kerst ons een bijzonder hoopvol Nieuwjaar brengen, met onze beste wensen”, luidde de boodschap die door de vier leden van het koninklijk gezin is ondertekend.

In Spanje is het al een aantal jaren gebruikelijk dat de koninklijke kerstkaarten ook aan het publiek worden getoond. Dat is niet van gevaar ontbloot want een aantal jaren geleden bleek dat de door Juan Carlos en Sofia verstuurde opname van hun kleinkinderen in werkelijkheid niet bestond. Er was in het paleis gefotoshopt om ze allemaal op één foto te krijgen.