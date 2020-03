’Mijn relatie met Al Pacino was een ongelooflijk liefdesverhaal’

Al Pacino en Meital Dohan Ⓒ Getty Images

Toen Meital Dohan (43) in februari haar relatie met de 79-jarige Al Pacino verbrak, omdat hij niet alleen te oud zou zijn, maar ook nog eens gierig, kreeg de Israëlische actrice flink wat kritiek te verduren. Meital stelt nu dat ze verkeerd begrepen is. „Het was een geweldige, genereuze en mooie liefde. Wat er tussen ons speelde, was groter dan materialistische dingen als bloemen, chocolaatjes, diamanten of auto’s.”