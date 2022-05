Khloé Kardashian beledigd door geruchten plastische chirurgie

„Het stoort me dat mensen zeggen dat ik twaalf gezichtstransplantaties heb gehad”, zegt de 37-jarige Kardashian in de podcast Not Skinny But Not Fat.

Kardashian heeft naar eigen zeggen ’geen idee’ waar de geruchten vandaan komen en benadrukte meermaals dat ze ’maar één keer’ een neuscorrectie heeft gehad.

De realityster zegt beledigd te zijn door de beweringen. „Ik begrijp gewoon niet waarom mensen dat denken. Ik heb een neuscorrectie gehad, ik vind het niet erg om daar eerlijk over te zijn. Maar de rest is gewoon niet waar.”