Prins Albert van Monaco geeft het goede voorbeeld: zet mes in eigen begroting

Dat laatste is nodig, zo liet vorst Albert weten, omdat vanwege de coronacrisis de verwachting is dat de staatsbegroting dit jaar een tekort zal laten zien van minstens 500 miljoen euro. Monaco heeft net als andere landen tal van maatregelen genomen om de economische en sociale gevolgen van de beperkende regels die het virus moeten indammen, te verzachten. Daarnaast komt er minder geld binnen, mede omdat toeristen wegblijven en in mei ook de Grand Prix van Monaco niet doorgaat.

Albert, die vorige maand zelf met het virus werd besmet, wil met zijn besluit het goede voorbeeld geven. In zijn bekendmaking liet hij weten er het volste vertrouwen in te hebben dat het economisch en sociale model van Monaco sterk genoeg is om de gevolgen van de ongekende pandemie te boven te komen.