Kim Kardashian en Pete Davidson uit elkaar

Kardashian en Davidson ontmoetten elkaar op de set van Saturday Night Live, de wekelijkse comedyliveshow in New York waar Davidson tot mei acteur was. Kardashian was in een aflevering in oktober 2021 de hoofdgast. In een van de sketches moesten Kardashian en Davidson elkaar zoenen. In haar nieuwe realityserie The Kardashians zei Kardashian daarover dat „er gewoon een vibe was.” Later zei ze in een podcast bij Davidson BDE te voelen, een afkorting voor Big Dick Energy, waarmee zelfverzekerdheid wordt bedoeld.

Davidson was vervolgens niet bij de afterparty van de aflevering, maar ze wilde hem toch weer zien. „Ik belde een producer bij de show en vroeg of ze Pete’s nummer hadden”, aldus Kardashian. Ze stuurde een sms, maar was naar eigen zeggen direct van plan een relatie aan te gaan.

Kardashian vroeg begin 2021 een scheiding van rapper Kanye West aan. De twee hebben samen vier kinderen. Davidson had eerder relaties met onder anderen actrices Kate Beckinsale en Phoebe Dynevor en was kort verloofd met zangeres Ariana Grande.