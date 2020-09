Ryan Reynolds reageert eindelijk op 8 jaar oude tweet

Op 9 oktober 2012 tweette ene Lois Morus dat ze een hekel had aan het vak etnomusicologie, de studie van muziek vanuit de culturele en sociale aspecten van de mensen die het maken. In gesprek met een andere gebruiker sprak ze over dat vak en een ’saaie les’ waar een model aan te pas kwam dat blijkbaar niet heel knap was. Lois schreef vervolgens dat ze dat vak alleen zou volgen als het model Ryan Reynolds was geweest. Haar schoolgenoot gaf dat weinig kans, maar Lois bleef positief. „Je weet nooit wanneer Ryan Reynolds in Wrexham langskomt.”

Fast forward naar 23 september 2020: Ryan Reynolds gaat langs in Wrexham, zo twittert hij. De Deadpool-acteur citeert de bijna acht jaar oude tweet van Lois en schrijft daarbij „Yep, je weet het maar nooit.” In een nieuwe tweet schrijft hij vervolgens gevat „Ik heb acht jaar gewacht om op deze tweet te reageren.”