Ferry Doedens van de trap gedonderd

"Ik ben vannacht keihard van de trap gevallen thuis! Heb nog steeds medelijden met mezelf", schrijft de Goede Tijden Slechte Tijden-acteur op Twitter.

Aan RTL Boulevard laat Ferry weten dat hij wel tien treden naar beneden is gevallen. "Ik kwam laat thuis van een feestje gisteravond en ik dacht: laat ik nog even de was uit de droger halen, en dus liep ik met mijn sokken aan de trap op naar de droger en ik gleed uit."

De acteur hield alleen een schaafwond over aan de val.