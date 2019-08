Alex Rodriguez voor half miljoen aan spullen beroofd

Een duur avondje werken voor Alex Rodriguez. De verloofde van Jennifer Lopez was afgelopen zondag in San Francisco, waar hij voor het Amerikaanse sportkanaal ESPN verslag deed van een honkbalwedstrijd van de San Francisco Giants. Zijn huurauto werd opengebroken, waarna de dieven voor een half miljoen dollar aan juwelen en electronica buit maakten. Dit meldt The San Francisco Chronicle.