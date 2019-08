Josha Stradowski krijgt hoofdrol in Amerikaanse serie

The Wheel of Time is gebaseerd op de gelijknamige fantasy boekenreeks van Robert Jordan. Josha zal de rol van Rand Al’Thor gaan vertolken. Andere rollen zijn er voor Marcus Rutherford, Zoë Robins, Barney Harris en Madeleine Madden, meldt Variety. Eerder werd al aangekondigd dat Oscar-winnares Rosamund Pike (Gone Girl) de rol van Moiraine Damodred gaat spelen.

Josha begon zijn acteercarrière als kind in verschillende musicals zoals Kuifje: De Zonnetempel, Ciske de Rat en The Sound of Music. Hij volgde acteerlessen en kreeg als tiener rollen in Naranjina en de Kadekapers, Spangas en Dokter Tinus.

Na de Amsterdam Toneelschool speelde hij in theatervoorstellingen en in 2018 speelde hij de hoofdrol in de telefilm Gewoon Vrienden. Hij heeft ook een kleine rol in de speelfilm Instinct van Halina Reijn die deze week in première ging op het filmfestival van Locarno.