Davina Michelle is ’gemaakt om moeder te worden’

„Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik gemáákt ben om moeder te worden. Dat voel ik aan alles. Dat is mijn eerste levensdoel”, vertelt Davina Michelle in Beau Monde. „Ik had altijd in mijn hoofd dat ik zoals mijn ouders zou worden. Dat was mijn ideaalbeeld. Maar die shit gaat heel anders worden”, gaat ze verder uit.

Door haar bekendheid zal haar gezinsleven er heel anders uit gaan zien dan het leven waar ze vroeger van droomde, realiseert ze zich. „Als ik ze naar school zou brengen, dan is het onderweg: ’Even stoppen, want iemand wil met mama op de foto.’ Om maar een stom voorbeeld te noemen.”

Toch is ze niet van plan dat haar werk als zangeres en de daarbij horende roem haar kinderwens te laten verstoren. „Ik wil nog steeds dolgraag moeder wil worden. Maar ik focus me eerst op mijn carrière.”

Davina, die nu drie jaar een relatie heeft met collega Sebastiaan, wil echter niet te veel loslaten over haar privéleven. „Ik ben in de eerste plaats muzikant. En natuurlijk hoort het er deels bij: als je BN’er wordt, vinden mensen je privéleven ook interessant. Maar het heet niet voor niks een privéleven, toch?”