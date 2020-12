The Voice: Terugverlangen naar Lil Kleine

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

The voice of Holland bracht vrijdagavond alles waar het voor staat: talenten (met liefst een aangrijpend verhaal) zingen een lied, gaan door of niet en het klapstuk wordt bewaard tot het einde. Al elf jaar een succesformule, maar die begint hier en daar te kraken. Wie kan er een nieuwe draai aan de show geven?