Zoon Eddie Van Halen woedend over programma dood vader: ’Walgelijk’

De van oorsprong Nederlandse muzikant overleed in oktober 2020 op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een beschrijving van het programma Autopsy: The Last Hours Of Eddie Van Halen staat volgens Variety onder meer dat de patholoog in het programma het leven van Eddie analyseert om te bepalen wat zich heeft afgespeeld in zijn lichaam. Ook de drank- en drugsverslaving die de muzikant sinds 2008 onder controle had zouden daarbij aan bod komen.

In een reactie op Twitter heeft Wolf Van Halen geen goed woord over voor realityzender Reelz, dat het programma gaat uitzenden. „F*ck Reelz Channel, f*ck iedereen die aan deze show heeft meegewerkt en fuck jou als je ernaar gaat kijken”, aldus de 31-jarige. „Het is walgelijk om iemands dood door kanker uit te buiten. Het is sneu en harteloos.” In een reactie onder de tweet van haar zoon noemt Wolfs moeder, actrice Valerie Bertinelli, het programma walgelijk.