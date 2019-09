Dean van der Kooij: ’Mijn arm is verlamd’

„Soms zou ik willen dat ik de tijd kon terugdraaien”, schrijft Dean op Instagram. „Maar dit is wat het is. Mijn arm is verlamd en ik heb barstende koppijn. Ze zeggen dat de hersteloperatie goed is verlopen, maar dat ik pas over twee jaar weet wat goed is en of ik mijn arm weer (een beetje) kan gebruiken.”

Naast de heftige hoofdpijn is Dean ook erg duizelig. Hij vraagt zich dan ook af of hij ooit weer kan surfen, iets wat hij heel graag deed. Maar hij houdt hoop op een goede afloop „Ooit zal het beter gaan, kan ik mij weer vol inzetten richting herstel en zal er een nieuwe balans komen.”

Dean werd vorige week voor de ogen van zijn moeder door een auto met hoge snelheid geschept.