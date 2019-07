Paul Römer: ’Aart Staartjes zit thuis beetje zuur te zijn’

Hij reageerde in het Mediaforum op het nieuws dat de NTR de komende twee jaar geen nieuwe scènes of afleveringen van Sesamstraat gaat maken. Veel makers hebben hier ontstemd of zelfs furieus op gereageerd.

„Het is een beetje flauw dat Staartjes dan 538 gaat bellen”, stelt Römer. „Als er niemand meer kijkt, is er geen behoefte in de maatschappij. Als alle kinderen tussen de 3 en 6 jaar zouden kijken, zouden de kosten het probleem niet zijn.” De omroepbaas, die nu aan de slag gaat bij Talpa, denkt dat er zeker kansen voor Sesamstraat zijn om over twee jaar nieuw leven ingeblazen te worden. „Misschien is er over twee jaar wat meer ruimte om het programma meer naar deze tijd te halen.”

Römer snapt alle emoties bij de makers wel. „Het is een van de programma’s die met de meeste liefde wordt gemaakt door een groep zeer trouwe makers”, erkent hij. De omroepbaas denkt dan niet alleen aan acteurs zoals Staartjes, Gerda Havertong of Frank Groothof. „Maar denk aan de poppenspelers die al 43 jaar aan het programma verbonden zijn.”

