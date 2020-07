Edsilia Rombley: raar om te zeggen dat mensen niet mee mogen zingen

Rombley stond vorige week voor het eerst weer op het podium. Ze trad toen op voor dertig man in een verder leeg Ahoy. „Dat was heel weird. En dan moet je de mensen ook nog eens zeggen dat ze niet mee mogen zingen”, vertelt de zangeres lachend. „Dat is ook raar.”

Vooraf moest ze weer even aan haar stem werken. „Ik heb de afgelopen periode bijna alleen maar in de studio gezeten. Dan gebruik je je stem toch anders dan op het podium. Ik moest m’n stem dus weer een beetje bijschaven”, lacht ze.

Gedurende de intelligente lockdown werkte Rombley veelal aan haar nieuwe album. Ook heeft ze wat televisiewerk gedaan, kwam het alternatieve Songfestival er tussendoor én is ze ook nog verhuisd. „We hebben ons dus heel erg bezig gehouden. Nu nadert de vakantie en kunnen we even ontstressen. Het was toch een hele heftige tijd voor iedereen. Ik hoop dat het nu stapje voor stapje de goede kant op gaat. We moeten positief blijven.”

Voor haar vakantie treedt de zangeres nog wel op, op 10 juli in Club Hart in Amsterdam. Ze kan zich er nu al op verheugen. „Van optreden voor publiek krijg je energie. Daar leef ik van, dat is mijn drive”, zegt ze. „De mensen voeden jou. Je geeft en je krijgt terug en dat krijg je bij een livestreamconcert niet.”