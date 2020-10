Sanne Wallis de Vries: ’Minister-president luistert u een keer naar ons?’

„Wat de theater (en soms de evenementen-)sector, tot een aparte maakt, is de voorwaarde van een publiek, dicht op elkaar gezeten en in rijen geplaatst, dat richting podium kijkt. Je zou denken dat het voor zich spreekt, maar het onderscheid blijkt lastig voor de beleidsmakers”, zo schrijft ze.

In haar tweets benadrukt de 49-jarige actrice het economische belang van theaters. „Het is geen kleine sector, het is een duidelijke en niet onbelangrijke poot”, aldus Sanne. Ook benadrukt ze het feit dat alle theaters keurig de maatregelen hebben gevolgd sinds de coronacrisis uitbrak. „Tot nu toe is er, heel braaf, niemand in theaterland in opstand gekomen als het getal dertig werd genoemd als maximum voor het aantal personen in theaters.” In haar tweets vraagt Wallis de Vries of de theaters serieus genomen kunnen worden.

„Het is niet moeilijk, niet ingewikkeld. Dat hebben de theaters zelf bewezen, door al maanden de protocollen in acht te nemen, het virus en de maatregelen (en daarmee de regering) serieus te nemen. Mijn vraag, namens duizenden in deze sector: mag het andersom ook, alsjeblieft?”

Ze sluit haar tweets dan ook af met een oproep aan Minister-president Rutte. „Luistert u een keer naar ons?”