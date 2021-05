Flo Rida in Rotterdam voor Songfestival

Senhit had de Amerikaanse Flo Rida, die bekend is van hits als Low, Whistle en My House, al in maart gevraagd. „We wisten toen alleen niet of het zou mogen qua reizen tijdens de coronacrisis, maar het kan nu toch”, vertelt Senhit Zadik Zadik, zoals de Italiaanse zangeres voluit heet. „Ik ben heel blij dat hij met me wil optreden.”

Ook Flo Rida zelf kan niet wachten om het podium van Rotterdam Ahoy te beklimmen. „Hoe gaat het, Nederland? Het is Flo Rida! Ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten bij het Eurovisie Songfestival”, zegt de rapper in een verklaring. „Het voelt zo goed om weer terug in Nederland te zijn. Ik ben heel dankbaar dat ik weer mag optreden en dat op het grootste podium ter wereld.”

Senhit opent volgende week donderdag de tweede halve finale van het Songfestival.