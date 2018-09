'Jay-Z geeft eiland cadeau'

Jay-Z is namelijk van plan om, net zoals Richard Branson, een eiland bij de Bahamas te kopen. "Hij wil het geven voor hun vijfjarig huwelijk", meldt een ingewijde van The Sun.

Daarnaast zou het gezinnetje van de Amerikaanse artiest kunnen genieten van de privacy op het eiland.

"Nu zijn vrouw weer terug is in de spotlights is, kunnen ze bijna geen normale dingen meer doen. Een dagje naar het strand met hun dochtertje Blue zit er nu niet in."

Het eiland zou een slordige 2,3 miljoen euro moeten kosten meldt het Britse tabloid.