'P. Diddy en Kate Upton zoenend gespot'

De twee zijn zoenend gespot in de vip-ruimte van een club in Miami, meldt Daily News.

Het 20-jarige model en de 43-jarige producer zouden elkaar na hun zoenpartij nog een keer hebben ontmoet in het Bowery Hotel. Volgens een bron hebben de twee daar samen gedineerd.

Upton had eerder een relatie met honkballer Justin Verlander. P. Diddy had in het verleden relaties met Jennifer Lopez en zangeres Cassie.