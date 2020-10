Laatste lente in sloppenwijk

Deze familie voelt zich thuis in hun sloppenwijk.

Daken van golfplaten. Geen verwarming. Bungelende elektriciteitskabels die om de haverklap breken. Veel toekomst zit er niet in de illegale sloppenwijk Cañada Real. Toch weigert de familie Gabarre in La última primavera te vertrekken. Het is en blijft hún sloppenwijk.