Olivia Newton-John (73), Sandy uit filmklassieker Grease, overleden

John Easterling, Olivia’s man, zegt dat ze vredig is overleden op haar ranch in Californië, omringd door familie en vrienden. De actrice vocht al ruim dertig jaar tegen borstkanker. Ze werd tweemaal schoon verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug.

Grease

Haar grote doorbraak kwam in 1978, toen ze de rol van Sandy speelde tegenover John Travolta in Grease. De musical, waarin Travolta en Newton-John te zien waren als Danny en Sandy, twee middelbarescholieren met totaal verschillende achtergronden die toch een stelletje werden, werd een wereldwijde hit.

Travolta reageerde maandagavond via Instagram op het overlijden van zijn tegenspeelster. „Mijn liefste Olivia, jij maakte al onze levens zo veel beter. Jouw impact was ongelofelijk”, schrijft Travolta bij een oude foto van Newton-Jonn. „Ik houd zo veel van je. We zullen elkaar weer zien en allemaal weer samen zijn. De jouwe vanaf het eerste moment dat ik je zag, voor altijd! Jouw Danny, jouw John”, besluit de acteur.

Naast de film Grease werd ook de soundtrack een knaller. Het opzwepende You’re the one that I want stond meer dan zes maanden bovenaan in de Amerikaanse hitlijsten, terwijl ook nummers als Summer nights en haar solo-ballad Hopelessly devoted to you hoge ogen gooiden. Ze leek de onschuld zelve als schoolmeisje met een haarband, maar was op het moment dat ze de rol speelde al 29.

Samen met haar Grease-tegenspeler John Travolta. Ⓒ Getty Images

Dat ze over haar aanvankelijke twijfels om in de film te spelen heen was gestapt, legde Olivia Newton-John ook in de decennia daarna geen windeieren. Ook als zangeres brak ze door en haar solo-album Totally hot, eveneens in 1978 uitgebracht, werd dubbel platina. Een paar jaar later schudde zij haar onschuldige imago definitief van zich af met het sexy nummer Physical, titelsong van het gelijknamige album. De haarband die ze in de videoclip droeg werd een rage.

Voordat ze wereldwijd bekend werd als Grease-actrice en zangeres deed ze in 1974 namens het Verenigd Koninkrijk al mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze werd daar vierde in de door ABBA gewonnen editie van het muziekfeest.

Haar muzikale carrière bleef dankzij een trouwe schare fans altijd op niveau, maar haar acteerloopbaan kwam de dure flop van de filmmusical Xanadu (1980) eigenlijk nooit meer te boven.

De haarband die ze in de videoclip van Physical droeg werd een rage Ⓒ Getty Images

Donaties

Olivia werd geboren als dochter van een Britse natuurkundige en Nobelprijswinnaar in het Britse Cambridge maar verhuisde op 6-jarige leeftijd naar Melbourne in Australië. Niet lang daarna vertrok ze naar de Verenigde Staten. In 1984 trouwde ze met acteur Matt Lattanzi, die ze ontmoette tijdens het filmen van Xanadu. Twee jaar later kregen ze samen een kind, Chloe Rose. In 1995 gingen ze uit elkaar. Vervolgens vond ze het geluk in de liefde opnieuw met John Easterling, de oprichter van Amazon Herb Co. De twee trouwden in 2008.

In het bericht op Facebook vraagt de familie om ter ere van Newton-John donaties te doen aan het Olivia Newton-John Foundation Fund. Deze onafhankelijke instelling sponsort wereldwijd onderzoek naar kankermedicatie op basis van planten.

Olivia Newton-John Ⓒ ANP / EPA

In 2019 werd Olivia door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Ze kreeg de eretitel van Dame onder andere toegekend voor haar bijdrage aan goede doelen en onderzoek naar kanker.