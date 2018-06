Koefnoen komt met Kroningsspecial

Owen Schumacher en Paul Groot maken een selectie van de grappigste Koningshuis-items, meldt AVRO.

"Een imitatie van een waardige vorstin kan met een kleine afwijking van het protocol al op je lachspieren werken, terwijl een prins die we bij eerdere gelegenheden met wc-potten hebben zien smijten de satire ver voorbij is", laten de mannen in een verklaring weten.

In de Kroningsspecial zijn ook Marjan Luif, Martine Sandifort, Dick van den Toorn en Sanne Wallis de Vries te zien.