’Nieuwe single André Hazes toont grote gelijkenissen met nummer Gavin DeGraw’

De plagiaatdiscussie werd in eerste instantie aangewakkerd door Yvonne Coldeweijer. Maar ook bij Shownieuws werd opgemerkt dat de gelijkenissen tussen de twee nummers wel erg groot zijn.

Ronald Molendijk heeft Billy Dans, de nieuwe tekstschrijver van André, gevraagd hoe dit precies zit. Volgens Molendijk is Dans zich rotgeschrokken. „Hij kreeg het fragment van Shownieuws ineens op zijn telefoon. Hij zat op dat moment op Curaçao en dacht: holy shit, wat is dit?!”

Of Gavin naar de rechter stapt, zou volgens Molendijk niet het geval zijn als André zijn portemonnee trekt. „Er zal dus dadelijk iemand van het kamp van DeGraw moeten zeggen: ‘Wacht even, dit is van ons.’ Dan wordt er gebeld en dan wordt het opgelost, want het is onmiskenbaar dat het akkoordenschema, toonsoort, tempo en melodielijn op elkaar lijken. Het gaat over centjes.”

Dit wordt een rechtszaak, voorspelt Jan Uriot in de podcast Strikt Privé:

Het management van Billy Dans was maandag bereikbaar voor commentaar. „Dat is niet bewust gedaan, dus er is niets aan de hand.”

Het nummer Fire van Gavin DeGraw (vanaf minuut 00:50).