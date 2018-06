Winston Gerschtanowitz in directie van Talpa

Dit maakte Talpa dinsdag bekend. Gerschtanowitz is niet onbekend met het werk: hij ontwikkelt al jaren televisieprogramma's voor het productiehuis. Hij noemt de functie een nieuwe stap in zijn carrière. „Televisie maken is iets dat in mijn bloed zit.”Daarnaast blijft de mediaman het televisieprogramma RTL Boulevard presenteren.

Ook Talpa-topman John de Mol is blij met het nieuws. „Hij is een van die zeldzame persoonlijkheden die zowel voor als achter de camera prima werk verrichten. Ik ben dan ook blij met zijn komst in de directie van Talpa Media.”