Hilariteit om First Dates: ’Ik verhuis morgen naar Australië’

Iedereen die wel eens op een (blind) date is geweest heeft er wel eens bij stil gestaan; een back-up plan. Want wat nou als je dat vreselijk is en je te beleefd bent om gewoon te vertrekken of duidelijk te maken dat het niets zal worden tussen jullie twee? Dan zijn er altijd wel een paar smoezen te bedenken die je hierbij kunnen helpen. En dat is nou precies waar de kijker donderdag toeschouwer van leek te zijn.

De date tussen Menno en Jeanelle loopt soepel. De twee klikken meteen, er valt geen enkel stil moment en er wordt direct flink wat afgelachen. Halverwege de date vertelt ze echter ineens dat dat haar leven sinds ze zich heeft aangemeld voor het programma flink is veranderd. Ze heeft net te horen gekregen dat ze is aangenomen voor een nieuwe baan en vetrekt naar Sydney, Australië. Deze date is dan ook meteen haar laatste avond in Nederland. En dat zorgt voor flink wat grappen op Twitter.

Daarom een greep uit de reacties: