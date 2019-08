Amazon zet jacht op Game of thrones-kijker in

Orlando Bloom wordt als detective Rycroft Philostrate in Carnival Row verliefd op een elf (Cara Delevingne). Ⓒ Foto Jan Thijs

Orlando Bloom brak door met zijn rol als Legolas in de Lord of the rings-filmreeks. Op de set van zijn nieuwe serie Carnival Row kon de fantasyfan zijn hart opnieuw ophalen. „De nerd in mij ging uit z’n dak.”