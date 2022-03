Cameron Diaz wast haar gezicht nooit: ’Ik ben een beest’

Diaz mag er met haar 49 jaar dan nog altijd beeldig uitzien, zelf is ze nog maar zelden met haar uiterlijk bezig. Sterker nog, ze wast haar gezicht niet eens meer! In gesprek met RuPaul’s Drag Race-ster Michelle Visage vertelt ze hoe haar leven is veranderd nu ze niet langer in de spotlight staat.

Cameron omschrijft de aantrekkingskracht van Hollywood als ’een val’ en ze is dan ook blij dat ze na haar huwelijke met Benji Madden in 2015 afscheid nam van dat wereldje. „Ik ben absoluut een slachtoffer van hoe de maatschappij vrouwen objectiveert en uitbuit”, begint ze haar verhaal. „Ook ik ben daar ingetrapt.” Volgens de blondine is het lastig niet in die val te lopen. „Het is moeilijk om in de spiegel te kijken en jezelf niet te beoordelen aan de hand van schoonheidsidealen. Ik denk ook dat dat het grootste verschil is met toen en wie ik nu ben. Ik ben een wild dier, ik ben een beest.”

Tegenwoordig besteedt ze dan ook nauwelijks aandacht aan haar uiterlijk. „Het kan me niet meer schelen”, lacht ze. „Het is het laatst waar ik aan denk. Ik doe letterlijk niets meer, ik was mijn gezicht niet eens”, vervolgt ze, eraan toevoegend dat ze ’een miljard producten’ in de kast heeft staan die nu stof staan te happen. „Ik wil er geen energie meer in steken.”