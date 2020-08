Ex on the Beach-ster zwaar mishandeld

„Gisteravond ben ik na een domme, kleine afterparty in mijn appartement in elkaar geslagen omdat ik iedereen naar huis stuurde en één persoon niet naar huis wilde”, schrijft Yasmine bij de foto waarop te zien is hoe ze is toegetakeld.

„Ik heb lang nagedacht om dit wel of niet te posten. Maar aangezien ik altijd mijn reality laat zien, wil ik jullie waarschuwen voor zulke duivelse mensen. Een man die een vrouw op die manier in elkaar slaat, is geen man en zal nooit een man worden.”

De realityster laat weten van plan te zijn verdere stappen te ondernemen. „Ik respecteer de privacy van deze persoon op dit moment nog wel, maar er zullen verdere stappen genomen worden. Dus nogmaals mensen, wees niet zo dom en naïef als ik en vertrouw niet zomaar iedereen. Mijn neus is trouwens gebroken, dus binnenkort heb ik een nieuwe neuscorrectie nodig en laat me zwijgen over de rest van mijn gezicht.”