Maleisisch koningspaar in isolatie na besmettingen in paleis

Voor de zekerheid blijven het staatshoofd en zijn vrouw in zelfisolatie in het paleis. Maleisische media melden dat de medewerkers in stabiele conditie in het ziekenhuis liggen, en dat er wordt onderzocht hoe ze geïnfecteerd zijn geraakt.

Maleisië heeft donderdag het hoogste aantal besmettingsgevallen in Zuidoost-Azië. Meer dan 2000 mensen zijn besmet en 23 mensen overleden aan het virus.